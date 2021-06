San Borja: sujeto golpea a vigilante de grifo que le pidió no estacionarse en zona prohibida

Un joven que se desempeña como vigilante de un grifo en San Borja resultó herido luego de que el conductor de una camioneta lo golpeara brutalmente en las inmediaciones del establecimiento.

El hecho ocurrió después de que el agraviado le pidiera al acusado, identificado como Michael César Castillo Mendoza, que no se estacione en una zona restringida . El conductor no reaccionó bien a la solicitud y empezó con las agresiones, primero verbales y luego físicas.

“Se reía, se mataba de risa, estaba sin mascarilla y ahí me mete un cabezazo, me tira dos veces la puerta, me comienza a tirar puñetes en el piso, no quería soltarme”, narra con temor el vigilante a Canal N.

La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo otros trabajadores y clientes se acercan a tratar de detener al violento sujeto, pero fue en vano.

En medio del forcejeo, el agresor le habría intentando quitar su arma al agraviado; no obstante, uno de los trabajadores la cogió antes .

“El arma se resbala por la derecha y ahí es cuando mi compañero la agarra. (...) Ha podido pasar algo más, ha podido dispararme”, contó.

Según la víctima, luego de que el conductor lo golpeara en el suelo, quiso huir, pero él le pidió que esperaran hasta la llegada de la Policía. El vigilante asegura que en ese momento Castillo Mendoza lo metió a su camioneta y le siguió lanzando puñetes.

Finalmente, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron al acusado, quien permanece detenido en la comisaría de San Borja, informó el citado noticiero.