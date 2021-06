Enel: conoce los horarios y distritos en Lima con corte de luz del 21 al 27 de junio

Asentamiento Humano Centro Agropecuario Mz A, B, C, Ah. Asoc Viñas del Nacer Mz A, B, C, Asentamiento Humano Centro Poblado San Antonio P. Piedra Mz B, Asoc De Prop. Villa Los Robles de Puente Piedra Mz A, B, C, D, Asoc. De Viv Las Palmas De Copacabana Mz A, B, E, F, Asoc. de Viv Los Frutales Del Norte Mz A, B, D, F, G, H, I, I1, Asoc. Copacabana Mz 5, Asoc. de Prop. Los Portales de Puente Piedra Mz A, B, C, D, Asoc. Prop. Los Portales Mz A, B, C, D, Asoc. Prop. Portales De Copacabana Mz A, B, D, Asoc. Virgen de Copacabana Mz B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Viv. Centro Agrop. La Grama Mz A, Asoc. Prop. Huertos De Copacabana Mz B, C, Ca Las Fresas Cdra 1,3, Centro Agropecuario Copacabana Mz A, B, Coop. Copacabanamz A, C, M Parcela 2 - L Unico Ex Copacabana Valle Chillon, Proviv. Rosario de Copacabana Mz A, B, D, E, Proviv Santa Beatriz II etapa Mz C, D, Av Mariategui 1237.