El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que luego de que la Digemid haya aprobado el uso de la vacuna de Pfizer en menores entre los 12 a 15 años, este grupo etario podría ser considerado en el plan nacional de inmunización contra la COVID-19 en los próximos meses.

En entrevista con RPP, el funcionario descartó que con el nuevo permiso de la Digemid se haya pensado en alterar el cronograma de vacunación. Es decir, se seguirá priorizando a las personas de acuerdo a su edad y a su condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, indicó que más grupos podrían ser incluidos en el proceso si es que llegan más dosis en el transcurso. Señaló que esta posibilidad no ha sido descartada, ya que aún no se ha evaluado.

“(La autorización de Digemid) no quiere decir que ya se empiece a vacunar (a los menores de edad). En principio, aunque esto no ha sido evaluado a fondo, es incluirlos dentro del plan de acuerdo al cronograma por grupo etario. Eso no quiere decir que pase al próximo año, puede ser esto en el tercer trimestre de este año . De acuerdo al ritmo que vamos avanzando y a la cantidad de vacunas, no habría ninguna dificultad”, indicó el ministro.

Ugarte señaló que la vacunación de los menores de edad es importante, ya que se esa manera se lograría alcanzar otro objetivo en medio de la pandemia: garantizar el retorno presencial a las clases escolares en los colegios.

“Es parte de lo que hay que evaluar; ¿en qué momento es indispensable?, podría ser luego de los de 18 en adelante o se puede pensar en una forma de simultaneidad. Pero eso depende más de la capacidad logística y la cantidad de vacunas que van llegando”, agregó.