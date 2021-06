Académicos peruanos se pronuncian sobre el uso irresponsable de análisis estadísticos

Este lunes 21 de junio, un grupo de académicos peruanos se pronunciaron sobre el uso irresponsable de análisis estadísticos, y opiniones en los medios de comunicación y redes sociales.

Asimismo, condenaron el uso irresponsable y, en algunos casos, sospechoso de los análisis estadísticos presentados en diferentes medios de comunicación y redes sociales que sugieren un “fraude electoral”.

“Un análisis válido, confiable, correcto y riguroso de datos requiere considerar no solo los aspectos meramente numéricos, sino también aspectos epistemológicos (como probar o eliminar hipótesis) y factores propios al contexto del tema (sociología, política). Es preciso recordar que, la conceptualización y teoría en que se sustentan los modelos son elementos cruciales, independientemente del área de trabajo”, se lee en el documento.

Además, exhortaron “a los medios de comunicación a informar de manera objetiva, transparente y responsable”.

“En la última semana, un importante sector de la prensa ha compartido análisis preliminares que no han reportado suficientemente el detalle de los métodos efectuados, que no cuentan con evaluación por pares y que muestran metodología que no siguen ningún estándar estadístico de calidad. Y es más grave aún, que estos análisis preliminares han sido usados para sugerir la presencia de fraude en el proceso electoral, contradiciendo a los estudios desarrollados con metodologías más estrictas en el tema”, remarcaron.

En cuanto a todo lo que se viene diciendo públicamente, tanto periodistas y, sobre todo, personas que se presentan como científicos o que realizan investigación científica sobre los resultados de la segunda vuelta, señalan:

“A nuestro criterio, y tras una valoración objetiva de los métodos, los únicos análisis robustos presentados hasta la fecha han sido el de Ipsos Perú y el del profesor-investigador Pablo Lavado, de la Universidad del Pacífico”.

Pronunciamiento. Foto: Cientificos.pe

