Unicef: Es vital la salud mental de los padres en el desarrollo infantil

La pandemia del Covid-19 ha acentuado las dificultades para conciliar el cuidado de los hijos con la vida laboral en todo el mundo, y esto se debe, en parte, a la escasez de servicios de cuidado de calidad que enfrentan tanto países pobres como ricos, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef).

Según un estudio realizado por esta agencia, los países de ingresos altos, como Eslovaquia, Estados Unidos, Chipre, Suiza y Australia, se ubican entre los puestos más bajos en cuanto al acceso a servicios públicos y privados que apoyan a las familias en el cuidado de los niños y niñas durante la primera infancia.

Al respecto, la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, resalta la importancia del tema en los tiempos actuales.

“Para dar a la niñez el mejor comienzo en la vida, tenemos que ayudar a padres y madres a crear el entorno afectuoso y estimulante que resulta fundamental para el aprendizaje, el bienestar emocional y el desarrollo social de los niños”, precisa Henrietta Fore.

Padres peruanos

“Antes de que naciera mi hijo, era el primero en llegar a la oficina y el último en irme. Sigo siendo puntual y cumplo con mi trabajo, pero ya no me quedo tiempo extra. A veces me estresa pensar que por eso no me renovarán mi contrato, pero sé que debo participar del cuidado de mi hijo”, comenta Sebastián, un joven contador.

La preocupación de Sebastián es compartida por muchos progenitores. Y es que la pandemia ha afectado el bienestar de padres, madres y cuidadores como de sus hijas e hijos, ya sea por la pérdida del empleo, disminución de los ingresos económicos, incremento de la carga de cuidado y crianza, el aislamiento social y la enfermedad en sí misma.

“Para cuidar bien, hay que estar y sentirse bien, y esas condiciones no siempre se dan”, comenta María Elena Ugaz, oficial de desarrollo infantil temprano en Perú.

Ugaz resalta que el Estado peruano está avanzando en generar condiciones normativas estratégicas y presupuestales orientadas a servicios de Desarrollo Infantil Temprano. Sin embargo, señala que estos requieren ser más inclusivos para poner a disposición de las familias de los sectores más excluidos el soporte y las redes de apoyo que requieren.

Impactos del COVID-19