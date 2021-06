Piura: piden al Gobierno Central reevaluar y modificar créditos de Reactiva Perú

Empresarios afiliados a la Cámara de Comercio e Industria de Talara, región Piura, han solicitado al Gobierno Central la reevaluación y modificatoria de la reprogramación del Programa de Garantías Reactiva Perú debido a que el proceso de producción y comercialización durante la pandemia por la COVID-19, es lento y no registran ganancias suficientes como para iniciar el pago del crédito otorgado por este programa.

El grupo de empresarios talareños del sector Mypes (Micro y pequeñas empresas) informaron haber emitido una serie de documentos dirigidos al presidente Francisco Sagasti, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con la finalidad de que se revalúe y modifique el Decreto de Urgencia N.° 039-2021 y así poder cumplir con la devolución del crédito otorgado por el Gobierno Central.

Indicaron que si bien las empresas han reanudado sus procesos productivos y comerciales, esta se ha dado de manera lenta, no llegándose hasta el momento a una producción total, mermando así sus ingresos que no les permite tener ganancias suficientes para mantener sus actividades y menos enfrentar los pagos de los créditos.

Mencionaron que de darse una reevaluación y modificatoria, debe considerarse el ejercicio económico correspondiente al año 2020, en el cual la mayoría de las empresas estuvieron paralizadas y no el de los 3 últimos meses del mismo año, debido a que el reinicio de los procesos productivos no refleja la realidad total del movimiento empresarial, más aun cuando algunas empresas que han tenido una reducción menor al 20% de sus ingresos en el último trimestre del 2020 respecto al año 2019, no tendrán acceso a una reprogramación de los créditos de Reactiva Perú. Ellos seguirán batallando por continuar sus operaciones y se verán imposibilitadas de cumplir con estos pagos.

Los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio y Turismo de Talara dijeron que se debe concertar con la banca una política de pago más acorde a la realidad nacional atendiendo a la baja productividad actual; lo cual podría incluso generar la necesidad de prescindir de mano de obra.