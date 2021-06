Moquegua: Poder Judicial destituye a jueza de paz de Pacocha

El Poder Judicial oficializó este domingo en el Diario el Peruano la destitución de Violeta Sulma Villanueva Catare, quien se desempeña como magistrada del Juzgado de Paz del Distrito de Pacocha, provincia de Ilo, de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

Villanueva Catare cometió una conducta disfuncional que es considerada como falta muy grave, conforme el numeral 3 y 8 del artículo 50 de la Ley n.º 29824.

Estos hechos se remontan al 21 de marzo del 2013, cuando la ciudadana Selene Sharela Chejo Flores de Cárdenas presentó una queja contra la jueza de paz por causarle perjuicio en el prorrateo de alimentos por no haberse cumplido los requisitos de ley.

Frente a esta denuncia, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Moquegua dispuso abrir procedimiento administrativo disciplinario y se recomendó como medida disciplinaria destitución del cargo.

Según detalla la publicación del Poder Judicial, la magistrada investigada no negó haber tomado conocimiento e intervenido de manera directa en la medida cautelar fuera de proceso y el prorrateo de alimentos; por el contrario, reconoció su actuación indebida conforme se extrae de uno de sus escritos de descargo del 9 de julio del 2014.

“Si me he equivocado o errado es por desconocimiento, mas no por querer influir, tener algún interés directo, indirecto (…) no por lo tipificado en la Ley de Justicia de Paz artículo cincuenta numeral tres y ocho como aduce el magistrado contralor de la Odecma; en dicho informe recomienda como medida disciplinaria mi destitución del cargo como juez de paz, sanción que me parece desproporcional”, señala Villanueva Catare en su defensa.