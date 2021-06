El alcalde en su laberinto

Federico Rosado

Docente

Afirmar que una autoridad política es mediocre, irresponsable, incompetente, inútil, etc. es, se admite, subjetivo.

El domingo 13 de junio, La República publicó una entrevista al alcalde de Arequipa, titulada: “Omar Candia: Mañana declaramos cuarentena absoluta en Arequipa y nadie va a cumplir”.

En la entrevista, el señor burgomaestre nos demuestra su nivel de autoridad.

1. Le preguntan sobre la petición de los médicos de una cuarentena. Responde: “Yo no sé si es popular. Ese no debe ser el criterio. Pero también se deben sincerar nuestros datos” (o sea, los médicos no saben nada de la COVID-19).

2. Le repreguntan que eso lo dicen los médicos que conocen de la COVID-19. Responde: “Si es producto del consenso, en buena hora” (entonces, por consenso decidamos que ya no habrá COVID-19).

3. Pregunta: “Las autoridades no hacen cumplir las restricciones”. Su respuesta: “No tienen la capacidad” (debió decir “no tenemos”).

4. Los periodistas le indican que él solicitó dos días de inmovilización social que no funcionaron. El alcalde: “El domingo se ha cumplido” (¿el domingo es un día que vale por dos?).

5. “Pero los médicos están bien molestos con usted. Siente que prioriza el asunto económico sobre la salud”. Burgomaestre: “Yo más bien he hablado de equilibrios dialécticos…” (los lectores, ustedes: sonríen o caracajean).

No continúo para no aburrir. El pez por la boca muere.

Conocí a Candia hace años, cuando era estudiante de derecho. Percibí inteligencia, compromiso social. Lo vi animado, hacía sus pininos políticos. Salió elegido alcalde distrital y luego provincial. En el primer puesto no le fue bien; supuse que en la función actual se sacaría el clavo.

“El hombre nace bueno. La sociedad lo corrompe”, dice Rousseau; aunque Maquiavelo agrega: “El hombre es malo por naturaleza, a menos que necesite ser bueno”.