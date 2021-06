A través de un comunicado, el Colectivo Marcha del Orgullo dio a conocer que este año la tradicional marcha que realizan en las calles de Lima será vía redes sociales para evitar el incremento de casos COVID-19.

“Decidimos no convocar a las calles, debido al estado de emergencia sanitaria por la COVID-19 que aún se mantiene. Si bien hay descensos y fallecimientos en el país, no podemos bajar la guardia ni propiciar una actividad masiva en este instante. La Marcha del Orgullo LGBTI que organizamos, desde hace 20 años, convoca no solo a jóvenes sino también a adultos y adultos mayores, que podrían ser afectados por el virus”, indicó Jorge Apolaya, activista y vocero del Colectivo Marcha del Orgullo.

Asimismo, manifestaron que la transmisión se llevará a cabo el sábado 26 de junio, desde el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), a partir de las 4 de la tarde . La difusión será vía Facebook LIVE mediante el fan page del Colectivo Marcha del Orgullo.

Por otro lado, Apolaya precisó que esperan que el próximo Gobierno tome en cuenta a la comunidad LGBTI, pues ellos buscan que sus derechos sean respetados y ambos partidos políticos no han tenido propuestas para este sector de la población.

“Hemos tenido una contienda entre Pedro Castillo y Keiko Castillo, dos líderes de partidos políticos sin propuestas genuinas por la igualdad y la equidad. Sin duda, nos esperan nuevamente cinco años de lucha constante con los grupos conservadores, sean de izquierda o de derecha”, destacó Apolaya.