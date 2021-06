Casi siete de cada 10 fallecidos por COVID-19 en Piura eran adultos mayores

De acuerdo con las cifras publicadas por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, desde el inicio de la pandemia hasta el 12 de junio, un 68,7% de los fallecidos por la COVID-19 en la región norteña eran adultos mayores de 60 años.

A través de un informe, Julio Barrena Dioses, miembro del Colegio Médico de Piura, destacó que un total de 3.294 defunciones de este grupo etario se produjeron desde el 2020, según Diresa.

Por otro lado, el médico puntualizó que la diferencia que existe entre la cifra de fallecimientos reportada por la institución regional y la publicada por la web Datos Abiertos del Ministerio de Salud (Minsa) continúa siendo importante, ya que, de acuerdo con la data publicada por la cartera dirigida por Óscar Ugarte Ubilluz, solo desde el inicio del año hasta el 12 de junio habrían fallecido 2.968 adultos mayores.

Proceso de vacunación

En cuanto al avance de la inmunización de la población, Barrena Dioses señaló que en la región se han aplicado hasta este 19 de junio un total de 200.167 vacunas a los adultos mayores de 60 años. De este grupo, se inocularon 137.003 personas con la primera dosis y 73.164 con la segunda dosis.

Tomando en cuenta la cifras publicadas por Diresa a inicios de año sobre el número de personas mayores de 60 año en la región, se habría inmunizado con la primera vacuna a un 56% de la población más vulnerable.

En esa línea, el especialista añadió que es necesario afinar la logística en torno a la vacunación para avanzar en la protección de este grupo etario.

“Se debe comenzar a vacunar en todos los distritos y no limitarse a los priorizados por el Minsa. Además, se debe implementar una comunicación más eficiente, no limitarse solo a redes sociales, ya que las personas mayores no suelen estar allí”, explicó.

Asimismo, consideró que adoptar un padrón con la lista de personas que serán inmunizadas podría disminuir las aglomeraciones en determinados vacunatorios en Piura.

