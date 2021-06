Ugarte: Vacunaciones contra la COVID-19 no se frenarán por las marchas de este sábado

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, manifestó que, a pesar de las manifestaciones a desarrollarse en Campo de Marte y otros puntos por simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre, las vacunaciones contra la COVID-19 no se verán interrumpidas.

En esa línea, el funcionario señaló que las inmunizaciones contarán con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el resguardo correspondiente, con el fin de que se evite cualquier incidente que paralice o afecte de alguna manera la jornada de vacunación.

“Sabemos que la Policía está atenta, no a impedir el derecho de expresarse, pero sí que esto pueda afectar el proceso de vacunación, y por lo tanto tenemos la garantía que no sucederá lo que sucedió semanas atrás que las movilizaciones entorpecieron los procesos de vacunación sobre todo en el Campo de Marte, y esperamos que el proceso de vacunación no se debe interrumpir”, expresó

Según se pudo conocer hoy a través de RPP, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro garantizó el proceso de vacunación en el Campo de Marte. De acuerdo a la entidad, las inoculaciones se realizarán sin interrupciones hasta las 4.00 p. m., tal como se había programado.

Por su parte, a través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior confirmó su apoyo a la campaña Pongo El Hombro y señaló que brindará la seguridad necesaria en los centros de vacunación a nivel nacional patrullando las calles y empleando inteligencia operativa.