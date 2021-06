En un operativo realizado la noche del viernes 18 de junio en el distrito de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, fueron intervenidas más de 20 personas que bailaban y bebían licor quebrantando el toque de queda y las normas de bioseguridad contra el coronavirus.

El operativo fue liderado por la comuna provincial de Trujillo y los infractores fueron sorprendidos al interior del hotel restobar Happy End, en el balneario turístico de Huanchaco. Al ver a los efectivos de la Policía Nacional ingresar a los ambientes, algunos corrieron y trataron de ocultarse en un automóvil para así evadir su responsabilidad. Sin embargo, fueron descubiertos.

Los intervenidos no tenían la doble mascarilla ni tampoco respetaban el distanciamiento entre personas parta evitar contagios de la COVID-19. Todos fueron llevados a la delegación policial de la jurisdicción para ser plenamente identificados y ser multados por no acatar la norma de inmovilización social.

“Hay personas que indicaron que se estaban hospedando, sin embargo, no hay ningún registro (...) Sabemos que Huanchaco no es la jurisdicción de la comuna de Trujillo, pero la idea es contribuir para hacer las recomendaciones desde del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana a las demás jurisdicciones”, indicó la prefecta regional Carolina Velasco. Asimismo, la Policía intervino a seis personas más que tomaban licor en la calle al verificar que no contaban con permiso para transitar durante toque de queda.