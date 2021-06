Desde el lunes suspenden transporte aéreo e interprovincial por 15 días en Arequipa

El gobierno central oficializó el cerco epidemiológico en la región Arequipa. La restricción fue normada en el decreto supremo 123-2021-PCM. Lo sustancial es que por 15 días se suspende el transporte aéreo, terrestre y férreo. Los ciudadanos no podrán ingresar ni salir por ese periodo. La medida también aplica para el interior de la región Arequipa, es decir la gente no podrá movilizarse entre sus provincias. La norma no hace otra especificación.

El decreto se publicó a pesar de la protesta de las autoridades locales. El gobierno central no dio su brazo a torcer a pesar de los reclamos. Incluso el gobernador regional Elmer Cáceres Llica ayer se reunió en Lima con el ministro de Salud Óscar Ugarte. Luego de la cita, Cáceres Llica solo confirmó el inicio del cerco. Ahora espera que el miércoles ante el Consejo de Ministros, Ugarte respalde su pedido para que la restricción no se alargue más de siete días.

El titular del Interior, José Elice, justificó la medida. “Para evitar que la situación (de contagios) se extienda a otras partes del país, el lunes inicia el cerco epidemiológico que limita la movilidad desde y hacia Arequipa”, refirió.

Mientras tanto, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, ayer volvió a pronunciarse contra la medida calificándola de contraproducente para la economía y la salud mental de los arequipeños.

No solo implica cierre

Especialistas en salud, señalan que, si bien el concepto de cerco epidemiológico comprende el aislamiento de zonas geográficas, también implica el rastreo de casos, que no ha sido ahondado por el Ministerio de Salud (Minsa).

El infectólogo del Hospital EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo, Carlos Vizcarra, opina que un bloqueo geográfico, solo se justificaría si hubiera una variante autóctona de Arequipa, que hubiese generado el actual brote y cuya diseminación se busca evitar al resto del país.

Sin embargo, los últimos resultados del Instituto Nacional de Salud (INS), señalan que -como en el resto del país- la variante predominante es la C37 o Lambda. Mientras que hay dos casos conocidos de la variante Delta o india, la misma se extendió a más de 80 países.

Vizcarra opina que, frente a los dos casos de la variante Delta, debería realizarse el rastreo. Ello abarca seguir a los contactos que pudieron haber contagiado al caso índice y a las personas que ella pudo infectar. “Este cerco se hace con medidas de seguimiento y aislamiento”, dijo.

El director del hospital III EsSalud de Yanahuara, Yilbert Zeballos, también está a favor de un seguimiento de casos. Refirió que médicos de Asturias (España), le indicaron que ellos aplicaron un rastreo de contactos de los casos positivos. El objetivo, era detectar contagiados antes de que empiecen a presentar síntomas. v

“La cuarentena es más drástica que el cerco”

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ayer calificó de curiosa la reacción de las autoridades de Arequipa, por oponerse al cerco epidemiológico, que, según Ugarte, es menos radical que la cuarentena. “Las autoridades decían cuarentena. Pero ello es mucho más drástico que las medidas que se ha aprobado el Consejo de Ministros”.

Ugarte recordó que la cuarentena implica un confinamiento. Mientras que, con el cerco, seguirán las actividades dentro de la región, pero con restricción de ingreso y salida.

Vale recordar que entidades como el Colegio Médico de Arequipa, han cuestionado que el cerco epidemiológico, no venga con otras acciones para disminuir los contagios dentro de la región.