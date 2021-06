El ministro de Salud, Óscar Ugarte, invocó a la población a que no acudan este sábado 19 de junio a las marchas programadas por la actual coyuntura electoral de la revisión de actas impugnadas de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular. El titular del sector recordó que estamos en descenso de la segunda ola, por lo que pidió mesura y evitar aglomeraciones.

“Hemos reiterado en los últimos días de que invocamos a los dirigentes para que no convoquen acciones como las que se han anunciado. Estas actitudes son de riesgo para la propagación y existen otras formas de realizar acciones. Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no asistan (a las marchas) . Sabemos que es un derecho ir a movilizarse, pero ahora en un contexto de pandemia, es contraproducente”, indicó desde Surquillo, donde se lleva a cabo la inmunización a los pacientes oncológicos.

Asimismo, enfatizó que la Policía Nacional del Perú estará resguardando cerca a los centros de vacunación para evitar una suspensión. “Sabemos que la Policía está atenta para que no se afecte el proceso de vacunación. Tenemos la garantía que no suceda lo que se dio días atrás donde las movilizaciones suspendieron los procesos de vacunación sobre todo en Campo de Marte. Esperamos que el proceso no se vea interrumpido”, mencionó.

Respecto a la pregunta si tomarían otras acciones, Ugarte expresó que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse políticamente en diversas modalidades mientras que no se afecte el derecho de otros. Por ello, alegó que la PNP estará atenta a que no se suspenda la inmunización de este sábado 19 de junio.

El último 18 de junio, el ministro del Interior sostuvo que las Fuerzas Armadas intervendrán ante cualquier eventualidad. Así también, la PNP hará uso correcto de la fuerza para poder supervisar manifestaciones que se tornen violentas y pongan en peligro a la ciudadanía misma y al orden público mediante el uso de gases lacrimógenos, perdigones de goma, entre otros.