Arequipa. Comerciantes de plataformas y mercados de Arequipa, pidieron mayor firmeza a las autoridades locales para hacer respetar los protocolos sanitarios. Consideran que la falta de control, aumentó los casos de COVID-19, que están llevando a Arequipa al cerco epidemiológico.

La presidenta del Comité de Sanidad del mercado San Camilo, Sandra Berrocal, cuestionó que los fiscalizadores no hagan cumplir las restricciones de la alerta extrema, que está vigente desde el lunes pasado en seis provincias de la región. Sostuvo que el Ejército podría apoyar como en los primeros días de la pandemia.

Mientras que el presidente de la plataforma de Río Seco, Cristóbal Huapaya, consideró que el presidente del Comando Covid, general PNP Víctor Zanabria, debería dar un paso al costado. “El general no puede repartir sus funciones entre la Policía y el Comando Covid. Debe venir una persona que se dedique de forma exclusiva y ponga más empeño”, sostuvo.

De otro lado, pidió a los comerciantes no aprovecharse del cerco. Sostuvo que no hay desabastecimiento, por tanto, no deberían subir los precios.