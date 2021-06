SJM: intervienen módulo donde se tomaban pruebas COVID-19 sin autorización

Tras una denuncia anónima, la Policía Fiscal logró intervenir un módulo instalado dentro del terminal terrestre de Atocongo, en San Juan de Miraflores, en donde se tomaban pruebas antígenas de COVID-19 sin autorización del Ministerio de Salud (Minsa).

Fuentes de la PNP señalaron que este local, ya había sido clausurado por no contar con un licencia. Sin embargo, seguía funcionando. Además, tres personas fueron intervenidas en el lugar justo cuando estaban ejerciendo la práctica ilegal.

Según informaron las autoridades, cada prueba tenía el costo de 30 soles y el personal que se encontraba realizando las tomas de muestras no contaban con un título profesional que avale que son especialistas en salud.

Asimismo, los pasajeros que se encontraban por realizarse el descarte correspondiente para poder viajar se quedaron imposibilitados de hacerlo y sorprendidos de haber sido estafados.

“Sí me han tomado el examen, pero la policía llegó y me dijeron que no era válido. Estoy indignada, joven”, dijo una de las usuarias.

San Juan de Miraflores: roban celulares valorizados en más de 30.000 soles de una tienda

El último viernes 11 de junio, alrededor de las 7.00 p. m., dos sujetos armados llegaron intempestivamente al local de venta de celulares y accesorios ubicado en la cuadra 11 de la avenida San Juan, en San Juan de Miraflores, y lograron sustraer 60 celulares valorizados en más de 30.000 soles.

En los videos de seguridad se puede apreciar cómo la dueña estaba a punto de cerrar el local cuando de pronto los malhechores empujaron las rejas principales. Uno de ellos, con capucha verde y arma de fuego, empezó a atar de manos y pies a uno de los trabajadores, mientras amenazaba a las mujeres. En tanto, su cómplice de gorra blanca servía de campana.

“Nos ataron, insultaron y amenazaron con dispararnos si es que gritábamos o si no estábamos tranquilos. Teníamos que dejar nomás que se lleven todo”, expresó la dueña del establecimiento, quien presentó los videos en la comisaría del sector para que sean analizados y puedan dar con los delincuentes.