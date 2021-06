El ministro del Interior, José Élice, precisó que la Policía Nacional no reprimirá las manifestaciones que se desarrollarán en Lima este sábado 19 de junio. Dentro de sus labores en el cuidado del orden interno, los efectivos evitarán que simpatizantes de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular se agredan entre sí u obstaculicen el proceso de inmunización contra la COVID-19.

“La PNP no es enviada al encuentro de las personas para atacarlas sino para controlar las manifestaciones conforme y según las medidas que permiten la ley. (...) En estos días de manifestaciones no hay heridos, no hay daños a la propiedad”, indicó Élice.

“Una vez más tenemos que remarcar que la institución policial es respetuosa de las libertades de los ciudadanos a manifestarse siempre que no generen daños a terceros o la propiedad privada. Exhortamos a quienes lideren estas para que se desarrollen en un clima de paz. No vamos a permitir que interrumpan el proceso de vacunación”, añadió.

Además, el titular del Mininter señaló que alrededor de 3.000 efectivos entrenados en el control de multitudes serán desplegados durante las manifestaciones a fin de que estas se desarrollen de manera pacífica.

“La Policía va a continuar actuando con prudencia. Muchos quisieran que se dé la orden para que la PNP se enfrente a los manifestantes, pero eso no va a ocurrir. La Policía está garantizando el orden público y a la vez exhortando a la gente que, por favor, cumpla las reglas sanitarias, al menos”, dijo.

Por otra parte, acerca de las imágenes que circulan de ronderos manifestantes con sus machetes, el ministro precisó que resulta necesario comprender la multiculturalidad del país y que este elemento es una herramienta de trabajo. “Si se va a convertir en una amenaza, la Policía le dirá absténgase de esa actitud, sino hace caso será intervenido”, indicó.