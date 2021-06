Los Olivos: padre de familia podría quedar parapléjico tras recibir bala perdida

La noche del 28 de mayo, Jhonny Juan Pedro Flores (38) recibió una bala perdida a la altura del abdomen luego de ofrecer una cevichada a sus vecinos de la urbanización 12 de agosto, en el distrito de Los Olivos. La inseguridad ciudadana dejó postrado en cama al padre de seis niños, por lo que ahora necesita urgente atención para no quedar parapléjico.

“Yo había ido a un grupo de vecinos a ofrecerle una cevichada. Tres minutos habré estado en el parque de esta zona y empezaron a disparar. La primera bala me cayó a mí sin poder reaccionar”, relató el agraviado.

Jhonny Juan Pablo vendía pescado en un mercado del distrito y tras el hecho no solo pide justicia, sino también el apoyo de EsSalud para recibir pronta atención, dado que aún tiene la bala alojada en su cuerpo y estaría afectando su médula. Le ha quitado la movilidad de sus piernas y ha hecho que se vuelva dependiente de sondas .

“Lo que invoco a las autoridades es que por favor hagan más corto el proceso para que me puedan atender. Mi problema no es algo leve. Necesito la atención para poder recuperarme y rehabilitarme”, pidió el trabajador.

Diariamente, el hombre gasta alrededor de S/ 180 soles en calmantes y otros medicamentos mientras espera ser referido a un nosocomio cercano para determinar las secuelas. Sin embargo, el trámite de referencia para su atención puede demorar hasta dos meses, tiempo que Jhonny no puede esperar por la gravedad de sus heridas.

“Yo todos los días trabajaba, me levantaba a las 4.00 a. m. para ir a comprar pescado y poder solventar a mis hijos. (...) Ahorita tengo la bala incrustada y no me pueden hacer la resonancia porque tengo la bala aquí, corro peligro”, expresó el agraviado.

Para cualquier tipo de ayuda, te puedes contactar con la familia al número 931 389 334.