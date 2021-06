Coronavirus en Perú: Arequipa cuestiona cerco epidemiológico y regiones del sur están en alerta

Luego de que el Gobierno central anunciara la implementación de un cerco epidemiológico en Arequipa, que afronta una crisis sanitaria por Covid-19 y la aparición de dos casos de la variante delta, las autoridades regionales cuestionaron la medida porque, según refieren, se decidió de manera unilateral, no garantiza que los casos desciendan y se desconocen los criterios técnicos para la suspensión del transporte aéreo y terrestre desde este lunes 21.

“Mientras no exista una comunicación, no vamos a acatar esa disposición. Es una decisión intransigente. No creemos que sea una medida correcta por el tiempo planteado. Solicitamos una cuarentena focalizada por distritos”, manifestó ayer el titular de la Geresa, Christian Nova.

Por su parte, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió que el cerco no sea de 21 días, sino de 7. “En ese periodo se deberá ampliar la vacunación, terminar de descongestionar los hospitales y fortalecer los estudios del Instituto Nacional de Salud (INS)” . Agregó que hoy se reunirá con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en Lima.

Este último ratificó que más del 90% de los casos en Arequipa corresponden a la variante lambda (C.37). “Lo que sucede en la región no es por la variante delta, pero nos preocupa que esté en otras partes del sur. Se hace el cerco epidemiológico para evitar que se pueda expandir, como ha ocurrido en otros países muy desarrollados”.

Situación en el sur

En Tacna, se han elevado a 90 los casos diarios en promedio y a 160 las camas hospitalarias ocupadas los últimos 15 días, según la Diresa. “La población tiene excesiva confianza y no se respetan los aforos. Nos preocupa el alza porque con lo que ocurre en Arequipa queda latente la posibilidad de que la variante delta se presente en los casos positivos”, afirma el director Óscar Galdós. Ante ello, continúa el envío de muestras al INS, el cual, por ahora, solo ha identificado la variante lambda.

En Puno, donde también circula la variante lambda, se registra una meseta prolongada: los casos no se elevan, pero tampoco caen con fuerza. Así, se ha dispuesto la toma de muestras de pacientes UCI para trabajar en la secuenciación genómica, dijo el titular de la Diresa, Walter Oporto, quien agrega que desarrollan los análisis con cierta dificultad en su laboratorio de biología molecular, ya que este aún no está concluido.

Moquegua reporta un incremento de hospitalizados las últimas dos semanas. “Somos un solo corredor, entonces si se agrava Arequipa, puede impactar en otras regiones”, explica Flor de María Curi Tito, de la Diresa. Precisa que la vigilancia genómica se da desde abril.

A diferencia de estas regiones, en Cusco los decesos y hospitalizaciones han descendido; no obstante, la Diresa ha pedido que se permitan solo para urgencias los viajes aéreos y terrestres a Arequipa. “Si se limita el tránsito, disminuiría la posibilidad de que la variante se expanda”, dice el director Juan Spelucin, quien cree necesario ampliar la vigilancia genómica en las provincias que limitan con la Ciudad Blanca, como Espinar, Chumbivilcas y Canchis.

Caen contagios en Perú, pero aún se elevan en algunas zonas

El presidente Francisco Sagasti sostuvo que “si bien estamos muy lejos de tener una tercera ola”, lo que dicen los científicos es que “seguiremos conviviendo con el virus. “Vamos a tener que cumplir por un buen tiempo las medidas de bioseguridad. Aunque hay una disminución en el ritmo de contagios, hospitalizaciones y decesos en el Perú, aún no debemos bajar la guardia, incluso después de la vacunación”, aseveró.

Admitió que en algunos lugares del país el Covid-19 sigue en aumento. Y en efecto, de acuerdo con cifras del Minsa, desde marzo del 2020 se han reportado 2 millones 19 mil 76 casos y 189.757 defunciones. Solo del miércoles al jueves, hubo 2.020 contagiados y 147 fallecidos.

