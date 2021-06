Cercado de Lima: clausuran galería por no cumplir con medidas de seguridad

El centro comercial Centro Lima, ubicado en la avenida Bolivia, fue clausurado por la Municipalidad de Lima por realizar actividades económicas y comerciales que no contaban con las condiciones técnicas ni con las medidas de seguridad requeridas para sus instalaciones.

La medida fue tomada este viernes 18 de junio, ya que personal de Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna limeña ingresó al establecimiento porque se había suscitado un incendio en uno de los stands ubicados en el tercer piso, en el que se brindaban servicios de impresión.

En esa línea, el equipo edil encontró graves fallas en el sistema centralizado de detección y alarma contraincendios, ya que no se encontraba operativo y no se activó en el momento de los hechos. Asimismo, el local no contaba con rociadores de agua ni con extintores que funcionaran.

Según el portal web de la Municipalidad de Lima, el mencionado centro comercial ya había sido inspeccionado días atrás y se detectó que este no contaba con luces de emergencia en las zonas de escalera, mientras que sus circuitos y tableros eléctricos tampoco tenían equipo de protección ni interruptores diferenciales.

Ante la suma de todas las faltas mencionadas, la comuna edil sancionó al local con una multa de 2 UIT, equivalente a S/ 8.800 soles, y dispuso la clausura del mismo hasta que se regularice su conducta infractora.