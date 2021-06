Autoridades de Arequipa no quieren el cerco epidemiológico

Wilder Pari y Zintia Fernández

El cerco epidemiológico planteado por el gobierno central para Arequipa recibió la desaprobación de funcionarios y autoridades mistianas. Cuestionan que no se les haya consultado. El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, también hizo el reclamo. Dijo que la medida debería durar solo siete días, para no afectar la economía regional.

Al momento, el gobierno central no ahondó en las medidas del cerco. Solo se conoce lo dicho por el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, de impedir la entrada y salida de personas a la región Arequipa, donde se detectaron dos casos de la variante Delta. Eso implicaría la suspensión del transporte interprovincial y aéreo. El propósito es evitar que las variantes del Covid-19 predominantes en Arequipa continúen esparciéndose en otras regiones.

“Cuestionamos que esta decisión se haya dado de manera unilateral, es necesario un trabajo conjunto entre el Minsa y los técnicos de Salud de Arequipa”, expresó Cáceres Llica en un comunicado. Indicó que hoy sostendrá una reunión con el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

El pronunciamiento del gobernador regional, ocurrió horas después de una conferencia de prensa del gerente regional de Salud, Christian Nova quien prendió la pradera. El funcionario señaló que la medida no se acataría. “Es como dejarnos enjaulados para evitar contagiar al resto del país, como si fuéramos los apestados, y los casos continúan en crecimiento en Arequipa. Mientras no exista una comunicación no vamos a acatar esa disposición”, señaló Nova, en compañía de otros funcionarios de Salud.

Trascendió que la posición del gerente de Salud, sorprendió a funcionarios del Minsa, que hasta hace pocos días tuvieron reuniones con él.

Cuestionan medida

El decano del Colegio Médico, Javier Gutiérrez, respaldó al gerente de Salud, pues considera que el Minsa debió consultar con los funcionarios regionales de Salud. Gutiérrez opina que la medida del cerco sería tardía, pues debió realizarse hace tres semanas, cuando en Arequipa ya se notaba un crecimiento diferenciado de casos.

Además, criticó al gobierno central por no disponer otras acciones dentro de la región para disminuir el contagio, como una cuarentena y una vacunación masiva para los mayores a 18 años.

Añadió que el cerco en Arequipa para evitar la propagación de la variante Delta al país no sería eficiente, pues los ingresos internacionales siguen abiertos y dicha variante, ya está en 80 países. Al momento, solo hay restricción de vuelos desde India, Sudáfrica y Brasil.En cambio sí permitan ingresos de Estados Unidos o el Reino Unido, donde también se detectó la variante Delta.

El alcalde provincial Omar Candia también cuestionó la medida. Al igual que el decano del Colegio Médico, considera que no hay estrategias para disminuir la cadena de contagios. Pidió reforzar la campaña de vacunación. “Más que encerrarnos, deben decirnos que empezarán una estrategia de vacunación masiva en Arequipa”.

En tanto, el jefe de Epidemiología, Jorge Velarde, consideró que no se debe confundir cerco epidemiológico con un cierre de ingresos y salida del transporte. “Se puede realizar el cerco epidemiológico, los estudios y análisis, sin esa disposición de cierre”, remarcó.

Se reportaron 1145 casos de Covid-19 y 32 muertes

El último reporte de la Gerencia de Salud, reporta que ayer hubo 1145 nuevos casos de Covid-19. Fallecieron 32 personas.

El director de la Red Arequipa Caylloma, Ángel Yucra, observó que hace siete días el gobierno anunció la entrega de presupuesto para contratar personal para las brigadas de vacunación, pero a la fecha no hay publicación para la transferencia de los fondos. “A pesar de ello, vamos a continuar con las fechas programadas en las vacunaciones para los de 50 a 59 años”.

De otro lado, desde el sector turismo, hay preocupación por un eventual cierre del ingreso a Arequipa. El administrador del convento de Santa Catalina, Javier Velarde, señaló que un cerco implicaría una pérdida del 34% del flujo de visitantes. Velarde consideró que antes que un cerco epidemiológico, se deben reforzarse las medidas sanitarias ya vigentes.