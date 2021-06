Asociación Gastronómica de Arequipa en desacuerdo con cerco epidemiológico

Los propietarios de restaurantes y locales de comida inscritos a la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR), se mostraron en contra de la nueva medida de un cerco epidemiológico en la ciudad que comenzaría a regir desde el próximo 21 de junio.

Sebastián del Carpio, presidente de AGAR, señaló a los medios de comunicación que esta medida también los afectará económicamente.

De los 44 locales que forman parte de esta asociación, la mayoría se dedica a la atención de turistas locales y extranjeros en el Centro Histórico. Con la reactivación, los propietarios apenas habían logrado recuperar un pequeño porcentaje de sus pérdidas durante la pandemia, pero si se prohibirá el ingreso de personas de otras regiones, volverán a verse afectados.

“Es una situación complicada, justo ahora que nos estamos reactivando, estamos preocupados porque sobre todo el turismo nacional se va a ver afectado y muchos socios nuestros viven de la atención al turista”, dijo del Carpio.

El representante agregó que una semana de cerco epidemiológico no los afectaría tanto económicamente, pero si el gobierno decide realizar el cerco por tres semanas o un mes, sus pérdidas serían mayores.

“Aún no sabemos cuántos días será el cerco. Me parece que ya mañana se publicará la normativa donde se detallará las especificaciones. Si es una semana no golpea tanto, pero si es un mes nos golpeará bastante”, agregó.

