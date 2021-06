SJL: delincuentes se habrían disfrazado de policías y robaron negocio de venta de gas

Abordo de dos camionetas y vestidos de civil, llegaron 10 presuntos efectivos policiales al local gasero distribución programada J&L SAC, ubicado en jirón Las Quenas en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Los supuestos agentes del orden ingresaron al local de gas, empujando a los trabajadores hacia el exterior del inmueble ordenándoles que no ingresen, mientras realizan la fiscalización.

Los trabajador llamaron de inmediato a los dueños quienes se encontraban cerca del lugar y acudieron de manera rápida.

“Llego a mi local y veo a los policías en el interior, yo ingreso y les pido que se identifiquen pero ninguno de ellos me muestra su nombre, es ahí donde yo llamo al 105 para que manden un patrullero y corroborar que eran o no policías”, dijo el propietario a La República.

Al llegar el patrullero al local, se acerca uno de los posibles policías, indicando que él está a cargo de la intervención y que se retiren, por lo que el patrullero pasa a retirarse.

“Vino un camión y empezaron a cargar mis balones de gas, los 80 balones se los llevaron, incluso rebuscaron en mi cajón de la oficina y se lavaron 20.000 soles que era para invertir en la compra de balones. No nos dejaron ni un acta ni nada, solo un nombre de un fiscal”, indicó la esposa del dueño.

Ante este suceso, los propietarios del local comercial acudieron a la Depincri para poder asentar la denuncia y al no tener una respuesta acudieron a la inspectoría donde tampoco quisieron atenderlos.

Al comunicarnos con el fiscal de turno al momento de la intervención, Angel Rafael, comunicó lo siguiente: “Llamaron al teléfono de turno indicando que se haría una inspección a un local de gas, pero nunca se me comunicó el decomiso de 80 balones de gas ni mucho menos 20 mil soles, yo no autorice esa intervención. Hasta el momento no me ha llegado el oficio policial del caso, desconozco el paradero de lo decomisado. Se podría tratar de un abuso de autoridad o de un mal actuar policial, eso lo determinará el ministerio”.