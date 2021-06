Puno: detectan riesgo en conservación de vacunas en centro de salud

La Defensoría del Pueblo demandó a la Red de Salud de Puno la renovación urgente del sistema eléctrico del Centro de Salud I-3 Coata, a fin de no poner en peligro la cadena de frío que permite la conservación de las vacunas contra la COVID-19.

En una supervisión desarrollada el 16 de junio por la entidad al referido establecimiento de salud se evidenció que no se realiza este mantenimiento desde hace más de una década. Esto podría generar fallas de energía eléctrica.

Asimismo, a través de documentos, la Defensoría verificó que el personal del establecimiento solicitó a la Red de Salud de Puno dicho mantenimiento; sin embargo, sus peticiones no tienen respuesta desde el 2019.

Las campañas de vacunación iniciaron el 8 de junio en el distrito de Coata y se realizan en las instalaciones de la Institución Educativa Primaria n.° 70030. El establecimiento de salud recibió 630 dosis y solo se aplicaron 220.

Por otra parte, el comunicado de la oficina defensorial señala que no hay personal suficiente para la atención de las personas. Además, en la inspección, las autoridades detectaron que los profesionales no contaban con los implementos de bioseguridad como los mandiles, guantes y no hacían uso adecuado de las mascarillas.

Otra deficiencia advertida es que la ambulancia no cuenta con un conductor, lo que dificulta el traslado de las personas que se encuentran en emergencia hacia los hospitales de referencia.