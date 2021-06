Lambayeque: demandan soluciones definitivas para problema de contaminación en Pacora

En su paso por Lambayeque, el presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió al problema de contaminación de agua con arsénico en el distrito de Pacora, situación que afecta la calidad de vida y salud de su población desde hace años.

El mandatario aseguró que a partir de la próxima semana entrará en funciones una planta piloto de filtrado de agua en este distrito, por la cual se tuvo que invertir S/ 120.000. Además, el jefe de Estado explicó que este sistema cuenta con tecnología peruana.

“Ya hay una planta piloto hecha con tecnología peruana que está instalada y está en la etapa final de pruebas. Empezaría a funcionar la próxima semana. Es una planta pequeña que va a permitir limpiar el agua a través de dos filtros”, señaló Sagasti durante una rueda de prensa.

Cuestionamientos

No obstante, para el alcalde de Pacora, Virgilio Vidal Arboleda, esto no ofrece una respuesta concreta al problema a largo plazo. El burgomaestre cuestionó que, a pesar del tiempo transcurrido de emergencia, las autoridades nacionales no hayan trabajado por brindar atención a esta situación.

“No es una solución definitiva para el problema del arsénico. Ni el presidente ni los ministros se interesan por una verdadera solución a la contaminación de los pozos de Pacora. Es más, en esta visita ni siquiera se nos ha invitado para tratar el tema”, refirió el alcalde en diálogo con La República.

Vidal Arboleda manifestó su preocupación debido a que este miércoles 23 de junio se terminará la prórroga de la emergencia en el distrito por contaminación y se prevé que esta no volverá a ser ampliada, según recibió información de representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“Si cuando Pacora estaba declarado en emergencia, las autoridades nacionales no hicieron nada por este distrito, cuando se acabe quedaremos en el olvido mientras nuestra población sigue consumiendo agua contaminada. Exigimos urgentemente ser atendidos”, finalizó.