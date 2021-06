La Libertad: ordenan paralizar actividad minera ilegal en cerro El Toro

Autoridades regionales y de la provincia de Sánchez Carrión en La Libertad, se reunieron en Huamachuco para tratar la problemática de la minería ilegal, que en el cerro El Toro ya ha causado más de 100 muertes.

En esta reunión, se dio a conocer que la Gerencia Regional de Minas dispuso medida cautelar contra mineros ilegales por incumplir normas ambientales. La información fue revelada por el consejero Greco Quiroz, en condición de presidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad.

El pedido de paralización de actividades es para las mineras ilegales en áreas concesionadas en el caserío de Shiracmaca; en este lugar cerca de 31 mineros extraen el mineral sin cumplir con las normas y burlando los protocolos sanitarios.

“Se emitió una resolución, el pasado 11 de junio, que suspende a todas las labores mineras que estaban en proceso de formalización en el cerro El Toro por no haber cumplido los protocolos sanitarios contra la COVID-19, explotar laboralmente a menores de edad y por contaminación ambiental. De no cumplir con esta disposición, la Fiscalía puede intervenir y detener a quienes no la acaten”, indicó a la prensa.

Quiroz destacó, además, que por primera vez se logró una importante articulación entre autoridades de la zona y autoridades regionales respecto a la problemática de esta ilícita actividad. También se acordó invitar al ministro del Interior y del Ministerio de Energía y Minas para participar de la próxima reunión que será el próximo 7 de julio.

“Se detectó que la minería ilegal no solo causa daños a la economía, al medioambiente, también han puesto precio a la vida en la zona, son más de 100 muertes las que se han registrado en el cerro El Toro. La fiscal de Huamachuco explicó que no pueden seguir con las investigaciones, porque los familiares no quieren denunciar por acuerdos con los dueños de las labores mineras. Esto imposibilita la labor de la Fiscalía”, expresó.