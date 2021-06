Presidente regional de la SNI: No tenemos ningún proyecto de envergadura en el sur

Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Producto Bruto Interno de la región sur cayó en 11.3% en 2020, respecto al 2019. El representante de esta entidad en Arequipa señaló que el sur no tiene proyectos que muevan su economía.

¿ Cuánto afecta lo político a la economía del sur que ya está golpeada?

En 2020, la pandemia afectó seriamente. Madre de Dios y Arequipa son las regiones más golpeadas en el sur. El PBI, en el caso de Arequipa, cayó en más de 15% y en los primeros meses de este año, hubo señales de recuperación de la economía. Hay estimaciones de que este año se pueda crecer 10% como país (…) La situación política y esta incertidumbre hace que los agentes económicos y de inversión no tomen decisiones.

¿Por qué Arequipa cae más que el resto de regiones?

Porque hasta fines de agosto de 2020 seguíamos en una calificación de nivel extremo, por lo que había un mayor confinamiento y la rueda económica tuvo un retraso. Además, los proyectos de inversión siguen paralizados y no tenemos uno como en Moquegua, que es la única que crece en toda la macrorregión sur por el efecto de la mina Quellaveco.

¿Se le puede llamar recuperación económica a la actividad de este primer semestre ?

Sí, fundamentalmente la construcción ha tenido un crecimiento en relación al 2019, con el 2020, no se puede comparar porque en abril y mayo estuvo paralizado todo. El sector construcción y manufactura movieron la economía en estos primeros 5 meses de este 2021. En el caso de construcción, hubo crecimiento importante en el norte, producto de la inyección que dio el gobierno para remediar los efectos de El niño costero y también los tratos de gobierno a gobierno. En el centro y sur, creció la autoconstrucción, pues con la liberación de fondos de AFP y CTS, los que tienen empleo protegieron sus recursos invirtiéndolo en sus viviendas. La autoconstrucción no tenía una participación mayor al 55% antes del 2019, el año pasado alcanzó el 80%.

¿Qué ocurre con Puno y Cusco, tampoco tienen proyectos?

A nivel de toda la región, la caída del PBI fue de 11.3% (...) No tenemos ningún proyecto de envergadura en la macrorregión sur.

¿Cuál es su análisis respecto a la coyuntura electoral? El país se dividió, en su mayoría quienes pertenecen a los sectores económicos más acomodadas votaron por Keiko Fujimori y los sectores menos favorecidos por Pedro Castillo.

Si bien es cierto, el crecimiento no ha sido homogéneo en el país. Eso no ha permitido cerrar brechas sociales y generar empleo. Hubo fallas debido a una superposición entre los tres niveles de gobierno: central, regional y local (...) En el sur, donde está la gran actividad minera, la administración del canon no fue debidamente buena. En Arequipa no se ejecutó más del 55%. Además, considero que las empresas tienen que ser más inclusivas. La conclusión que saco de este proceso electoral, en el que el país se dividió, es que necesitamos unión, mirar adelante.

¿Cuáles son las propuestas de la SNI para el desarrollo regional?

Hemos pedido fijar una agenda de desarrollo al 2031. Hicimos un análisis de todos los sectores y lo alcanzamos a las autoridades regionales (...).

¿Qué es lo primero que propondrían a Pedro Castillo, especialmente para las regiones del sur?

Que cumpla con todo lo que ha prometido, prioritariamente el tema de salud. No es un tema solo de vacunas, sino un déficit sanitario. Segundo, el empleo y cómo se genera de forma inmediata. Si ha señalado que no van a salir proyectos como Tía María ¿cómo va a suplir esta inversión frente a la necesidad de desarrollo y empleo? Si no se comienzan a superar las expectativas de lo ofrecido, cuando comiencen a analizar cómo reciben la caja, no va a ser fácil administrar, sea el señor Castillo o la señora Fujimori (...).

¿Es necesario hacer una revisión del actual modelo económico?

No digo que no, hay que revisar. Si bien el modelo tuvo su efecto y fue generador de valor en la parte económica, hay que ver qué ha pasado en la parte social (...) Hace más de dos trimestres la economía del Perú está recesada, si así seguimos podemos entrar en depresión económica.