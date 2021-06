Hombre sufre brutal agresión de taxista luego de cancelar viaje

Alberto Arce pidió un taxi por aplicativo y, por una situación confusa donde aparentemente el servicio se canceló, el taxista arremetió de manera violenta contra él. El hecho ocurrió en la Av. Javier Prado con la Av. San Luis en el distrito de San Borja.

“Estuvimos como seis y siete minutos tratando de ubicarnos, nunca pude encontrar al taxista ni él a mí. Yo logro visualizar al taxista que pasaba sin saber que ya había cancelado el servicio. Cuando le indico que yo ya estaba en ese momento allí para tomar el servicio, me insulta y yo respondo el insulto. Baja del taxi, sigue increpándome que le había hecho perder su tiempo”, declaró para ATV.

“Yo trato de no pelear y mi error fue darle la espalda y retirarme del lugar. En ese momento, siento un golpe en la cabeza, caigo al piso y cuando trato de incorporarme nuevamente, me muele a patadas unos cuantos segundos, trato de pararme y no pude hacer nada”, agregó.

El ciudadano contó que el taxista, quien pertenece al aplicativo Cabify, lo golpeó en la cabeza con una silla de un vigilante y le dejó una herida profunda, por lo que tuvo que recibir seis puntos en una clínica local. Adicionalmente, de las lesiones que le generó en la espalda y pierna.

No era el conductor del aplicativo

Sin embargo, luego de colocar la denuncia policial, Arce se encontró con una situación gravísima en la investigación: en el aplicativo no apareció el nombre de la persona, pero sí aparece la foto y se percató que la persona que estaba asociada al aplicativo no era la persona que tomó el servicio.

Según le contó un taxista, esta es una práctica que se está dando en los aplicativos. Personas alquilan sus cuentas a ciudadanos extranjeros que tienen limitaciones para usar sus datos. La empresa se contactó con él y se comprometió a ayudar a la policía en la investigación y generar un reembolso de los gastos que ha utilizado.