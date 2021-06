Tras la filtración del chat en el que un par de jóvenes realizaban comentarios racistas, clasistas y misóginos contra los peruanos que apoyaron al profesor Pedro Castillo, el medio digital Sudaca identificó a los autores de las frases que llamaban a ejercer violencia.

Sudaca verificó la autenticidad de los chats e identificó a dos de ellos, que responden a los nombres de Sebastián Galliani Paredes y Alberto Parodi Castro, ambos de 29 años.

Galliani (izquierda) y Parodi (derecha). Foto: difusión

“Conclusiones personales: Ayacucho merece ser destruido, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno. En esos lugares, voy a votar mi basura al piso, escupir en la calle, v****r a sus mujeres, pegarles a sus niños”, se leía en uno de los mensajes de Galliani, que se viralizó a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde nació la denuncia pública.

“Mano, Pedro Castillo es un cholo. Sin educación y va a cagar al país, sus votantes son alpacas que ni saben por qué votan. Ni leer deben saber (…) Cuando no tenga ni un sol para hacer todo lo que prometió, voy a ser bastante feliz viendo a sus votantes siendo más pobres que antes. Ojalá algunos mueran de hambre. Lamentablemente, los ignorantes así aprenden, a la mala”, continuó en un mensaje aparte. Incluso, en otro momento, pide que se apliquen las “esterilizaciones forzadas” contra las mujeres.

Mientras que Parodi insultó a Pedro Castillo por su origen andino y tachó de “ignorantes” a este sector de la población.

De acuerdo al medio de comunicación, el autor del informe intentó comunicarse con Galliani y Parodi, pero el primero solo dijo que los chats son falsos y no aceptó más preguntas.

Al respecto, la empresa VC Soluciones Legales emitió un comunicado, ya que Parodi era gerente de la firma de asesoría jurídica de empresas. En su pronunciamiento, afirmaron que el sujeto fue retirado, ya que no ”representa los valores” del lugar.

Sobre el racismo anti-indígena que se evidenció durante la contienda de la segunda vuelta electoral, el escritor Marco Avilés señaló, en una columna en The Washington Post, que en Perú se normaliza este problema y sobre los ataques a Pedro Castillo realizó la siguiente explicación.

“Pero el problema de fondo con Castillo no es solo su identidad racial. En términos económicos, las clases altas peruanas leen en él y en su discurso antielitista un apocalipsis de sus privilegios y del control que ejercen en el Estado. El terror es potenciado por la compleja carga simbólica de un maestro rural, sindicalista, de izquierdas, arraigado en su comunidad en los Andes, y que no parece suscribir los discursos del emprendedurismo individual como forma de éxito. Para quienes asumen que Lima es el ejemplo incontestable de desarrollo al que todos debemos aspirar en el país, el arraigo de Castillo en su comunidad parece encarnar lo impensable. ¿Cómo es posible que alguien en su sano juicio no aspire a lo mismo que tienen y disfrutan los limeños más acaudalados?”, cuestionó.