Detienen en Pisco a presunto feminicida acusado de asesinar a su expareja en Ate

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino al hombre identificado como Jhon Wilmer Tornero (31), quien es el principal sospechoso de asesinar a su expareja y luego incendiar la vivienda donde residía. La detención se realizó el último lunes 14 de junio en Pisco, en Ica.

De acuerdo a información de La República, este hombre fue trasladado hasta la sede de la Dirección de Investigación Criminal del Cercado de Lima. La PNP indicó en conferencia de prensa que se realizó una investigación exhaustiva y se logró ubicar al sujeto.

“No podemos permitir que exista la impunidad. Nosotros actuamos firmemente con estos casos y por eso en 48 horas se capturó al hombre sospechoso”, señaló. En tanto, Ashley Samaniego, prima de la víctima, se pronunció sobre la actual ola de violencia de género en Perú.

“En 48 horas han asesinado a 3 mujeres y nos van a seguir matando si no hacemos algo. Si el Estado no hace algo, esto va a continuar así. Son vidas humanas, no objetos. Hay sueños, metas y promesas a futuro, y no puede ser que termine así”, dijo.

La joven relató que el presunto feminicida tenía rasgos de ser una persona tranquila, pero eso no era así. “Pido a las víctimas que hablen a la primera señal de violencia y que salgan de ahí. Es necesario seguir estos casos para que no queden impunes”, expresó.

Así también, los familiares de la fémina fallecida estuvieron con varios carteles exigiendo justicia y realizarán a las 4.00 p. m. un plantón frente al Poder Judicial para que su lucha sea visibilizada. El último 15 de junio, el Programa Aurora indicó que ya van 62 feminicidios en lo que va el 2021. Incluso, en 2020, la cifra es similar.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 16 junio del 2021