Un grupo de adultos mayores aguardan toda la noche en los exteriores de un centro vacunatorio de Santa Anita, a fin de ser los primeros en recibir su dosis contra el coronavirus y evitar las largas colas.

Los ciudadanos, quienes acamparon junto a sus familiares, hicieron una fila desde las 3 a. m., pese al frío del clima. Llevaron sillas y abrigos para protegerse.

“Menos mal que no ha llovido. Con mucho esfuerzo me he levantado temprano para ser el primero, porque tengo que regresar a atender a mi madre, que gracias a Dios todavía está viva”, comentó Eduardo Pineda, un adulto de 67 años, a RPP Noticias.

Asimismo, Pineda pidió a los adultos mayores que se sigan inmunizando contra la COVID-19. “La gente que todavía piensa en no vacunarse debe hacerlo. Esto nos va a proteger de este virus”, acotó.

Una situación similar se vivió en San Juan de Lurigancho, donde decenas de adultos envueltos en frazadas y colchas esperaron por más de ocho horas para ser vacunados. Ellos también estuvieron desde un día anterior.

¿Cómo saber cuándo y dónde recibir la vacuna contra la COVID-19 en Perú?

Para conocer la fecha y lugar de vacunación contra la COVID-19, sigue estos pasos: