Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, expresó que no hay evidencia de la presencia de la variante Delta de coronavirus en Lima. Esto pese a que el Colegio Médico advirtió que “es muy probable” que ya esté en la capital.

“Epidemiológicamente estamos en esta situación que no necesariamente nos dice que tengamos una variante o una expresión de alguna variante. Eso no quita que estemos haciendo la vigilancia y que la podamos encontrar en Lima u en otro sitio. Por el momento no tenemos esa evidencia”, sostuvo a RPP Noticias.

Asimismo, precisó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recibirá en las próximas horas los resultados preliminares de análisis epidemiológicos realizados en Arequipa. También aclaró que la cartera del sector no ha determinado la situación de la región como el inicio de una tercera ola, sino que se trataría de la culminación de la segunda.

Iniciarán vacunación de personas de 58 y 59 años

En esa línea, Rosell detalló que el objetivo del Gobierno es culminar con la vacunación de mayores de 60 años e iniciar con los adultos de 50 años a más.

“Probablemente esta semana estemos programando a los de 58 y 59 años y así progresivamente. Sabemos que el grupo de 50 a 59 son 3,4 millones de personas que probablemente nos va a tomar todavía un promedio de 300.000 dosis por semana”, acotó.

