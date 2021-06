UNFV: más de 400 alumnos que ingresaron en 2019 denuncian que no tienen clases hasta ahora

Un grupo de ingresantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por la modalidad de su centro preuniversitario, denunció que aún no tienen clases, pese a que el rector de la casa de estudios les aseguró que empezarían el mes de mayo.

Ante esa situación, los jóvenes hicieron una protesta en los exteriores de la universidad, a fin de que sus demandas sean escuchadas, ya que son más de 450 alumnos los que se ven afectados.

“´Ingresamos en 2019 y hasta la fecha de hoy no tenemos clases. El rector dijo que íbamos a empezar en mayo, pero hasta no se está cumpliendo. Ya son dos años de estudios perdidos. Estamos cansados. Nos comunicamos con diversas autoridades, pero solo vemos desinterés. Queremos comenzar a estudiar. Hemos pagado y nos hemos esforzado, hasta ahora no tenemos clases”, explicó una estudiante a Panamericana.

Asimismo, sostuvo que no cuentan tampoco con una plataforma virtual para iniciar su educación. “Todos tienen clases virtuales, pero la Villarreal no tiene. Nos comunicamos con ellos, pero no nos dan ninguna respuesta. El rector dijo que empezaríamos en mayo”, contó.

No obstante, precisó que estudiantes que llevaban clases antes de la pandemia sí reciben sus cursos, mientras que “nosotros no, nos dan ninguna solución”.

“Dijeron que íbamos a empezar en mayo haya o no examen de admisión, además la Villarreal no nos brinda el interés que nosotros merecemos. Nos comunicamos con diversas entidades, Sunedu está al tanto de esto y no nos dan ninguna solución, llevamos dos ciclos perdidos. Queremos estudiar”, finalizó.