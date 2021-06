En los últimos cuatro años, entre el 15 y 20% de los recién nacidos en el Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna presentan sobrepeso. La estadística causa preocupación en el sector Salud por las complicaciones que puede causar el exceso de peso en el parto y el desarrollo del bebé. Los niños que nacen con esa característica son denominados macrosómicos, es decir tienen un tamaño mayor al promedio.

El médico pediatra José Castañeda Larrea, quien labora en el Unanue, explicó que el peso normal de un recién nacido está entre los 2 kilos 500 gramos y menos de 4 kilos, sin embargo la cifra puede variar de acuerdo a las semanas de gestación. “Por ejemplo, un bebé de 37 semanas que pese 3 kilos 800, ya es considerado un bebé grande”.

En el hospital Daniel Alcides Carrión, de EsSalud, la tasa de “bebés grandes” es de 10%. El médico Carlos Terrazas Lloclla, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia de ese nosocomio, declaró en una entrevista en mayo de este año, que Tacna e Ilo tienen la tasa más alta de macrosómicos en el país.

Terrazas informó que el promedio de peso de un recién nacido en el Perú es 3 kilos 200 gramos, mientras que en Tacna el promedio es 3 kilos 600 gramos. El pediatra José Castañeda recordó que hace dos años nació en el Unanue un bebé con 5 kilos 700 gramos, el cual estuvo hospitalizado por problemas cardiácos.

El médico anotó que el sobrepeso puede causar malformaciones cardiacas e hipoglucemia (niveles bajos de glucosa). Esta última condición es un factor de riesgo para un daño neurológico a futuro. Además a largo plazo el niño se puede convertir en un adulto obeso, conllevando a otros males como diabetes o prediabetes.

Por todos esos riesgos, un bebé grande debe pasar por pruebas para descartar esos males, y sus controles posteriores estarán enfocados a que no se convierta en un lactante obeso.

Problemas

El sobrepeso no solo se convierte en un riesgo para el recien nacido, sino también para la gestante. En el Unanue entre el 50% y 60% de los alumbramientos se dan a través de cesáreas, y muchos de estos casos se deben al tamaño del feto. El factor clásico para que un niño nazca con sobrepeso es que la madre sea diabética, sin embargo eso no ocurre en Tacna. “El porcentaje de niños macrosómicos de madres diabéticas es bajo. La gran mayoría vienen de madres no diabéticas. Entonces el peso de los fetos tiene más relación con la alimentación de las gestantes que ganan mucho peso en el embarazo”.

Castañeda acota que la cifra de bebés grandes disminuyó en el 2020, cuando más restricciones se tuvieron por la pandemia y mucha población se vio obligada a comer en sus hogares. De los 2 756 nacimientos, el 15.6% eran bebés macrosómicos. En lo que va de 2021, la cifra subió a 17,5%.

El pediatra consideró que en Tacna el sobrepeso en bebés tiene sus causas en la cultura alimenticia de las madres, destacando que no solo es un problema en las primeras etapas de la vida, pues la región también lidera los ranking de obesidad y sobrepeso en adultos y niños.