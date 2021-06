Tacna: pollada prosalud por Ingrid, niña que fue atacada por un pitbull

Tacna. Ingrid, una pequeña de dos años de edad, fue mordida por un pitbull el 9 de mayo, ataque que dejó secuelas graves en su rostro y la obliga a continuar recibiendo atención médica. Su familia realizará el 19 de junio una pollada en la asociación Teodoro Rodríguez Pisco, manzana I, lote 2 (altura de la tienda Maestro).

El día del ataque, Ingrid estaba con su madre en Vallecito, sector conocido como Ciudad Perdida. El can estaba en la calle sin bozal ni correa. Tras el ataque, la menor fue llevada al Hospital Hipólito Unanue. Ahí se determinó que ella sea trasladada a Lima por el daño a su piel, músculo, huesos y nervios de su rostro.

Aunque el Seguro Integral de Salud cubre la atención de Ingrid, su familia requiere medicamentos y materiales con los que el seguro no cuenta. Desde lo sucedido, sus padres están dedicados a su recuperación en el Hospital del Niño de Breña.

La Municipalidad Provincial de Tacna retiró al can de su vivienda a pesar de que su dueño prometió que lo sacrificaría. Los vecinos de la zona declararon que no era la primera vez que el perro atacaba a las personas; a pesar de ello, su propietario no tomó las medidas para prevenir más situaciones similares.