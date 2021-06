Suspenden vacunación en Lambayeque por falta de dosis para adultos mayores

Este martes 15 de junio se suspendió la vacunación contra la COVID-19 en la región Lambayeque luego de que se comunicara que las dosis destinadas a adultos mayores de 60 años se agotaron en esta región del norte del país.

Fuentes del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) aclararon que el proceso se retomaría este jueves 17 o viernes 18 de junio con la llega de nuevas vacunas de Pfizer para el referido grupo etario. La República intentó comunicarse con el coordinador regional de Inmunizaciones, José Enriquez, pero no respondió las llamadas teléfonicas.

A pesar de que se agotaron las vacunas, las autoridades no avisaron sobre la falta de dosis a una gran cantidad de personas que esperaban su turno en la fila en varios colegios y que tuvieron que regresar sin ser inmunizadas. Los adultos mayores esperan sus primeras y segundas dosis contra la COVID-19.

Dicha situación se pudo apreciar en los exteriores de los colegios Naylamp (pueblo joven 9 de Octubre) y antiguo Cosome (urbanización Los Parques), donde las personas que realizaban cola reclamaron por la falta de organización de las autoridades.

“Estamos esperando la segunda dosis para nuestros familiares mayores y la Gerencia de Salud no es capaz de poner un comunicado avisando que no hay vacunas. Esto significa que no tienen ninguna consideración con los ciudadanos”, denunció una madre de familia.

Un malestar similar tuvieron las personas que formaban largas colas en los exteriores de la Casa Comunal de la Juventud, ubicada en pleno centro de Chiclayo. Allí, los ciudadanos también cuestionaron que no se haya advertido sobre el desabastecimiento de vacunas y la inmunización del personal de salud.

Desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque se informó que este martes solo se realizaría la vacunación de personas agremiadas a colegios profesionales del sector salud.

La vacunación de adultos mayores se retomó el pasado 10 de junio en la región tras su interrupción por el proceso electoral de segunda vuelta para la elección del nuevo presidente de la República.