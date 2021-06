Paita: rechazan pedido de suspensión del alcalde Enrique Silva Zapata

El pleno del Concejo de Paita, en Piura, rechazó el pedido de suspensión solicitado por el exalcalde Huber Vite Castillo contra el actual burgomaestre Enrique Silva Zapata.

La sesión, desarrollada de manera virtual, comenzó con la defensa del abogado del alcalde, Julio César Sánchez, quien explicó que no procede la suspensión requerida porque el solicitante no detalla cuál es la falta grave que habría cometido Silva Zapata.

“Hay un craso error. No se señala cuál de las faltas graves es. No basta decir qué falta grave, se tiene qué decir cuál es la falta. Por desconocimiento o negligencia no se señaló qué falta grave habría incurrido Silva; por lo tanto, corresponde que se declare improcedente”, sostuvo el letrado.

Luego de la sustentación de la defensa legal del alcalde, el pleno del Concejo, por unanimidad, acordó rechazar el pedido planteado por Vite Castillo contra la autoridad edil .

El dato

Vite Castillo asumió la alcaldía tras el fallecimiento del electo alcalde Teodoro Alvarado Alayo el pasado mes de febrero. Sin embargo, afrontó un proceso de revocatoria por haber realizado supuestos actos administrativos sin estar autorizado para ello en el año 2019. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a Silva Zapata para que asuma el puesto de alcalde provincial hasta el año 2022.