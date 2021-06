MTC: Siete de cada diez mujeres han sido víctimas de acoso en transporte público en Lima

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que se ha registrado altos índices de acoso en el transporte público. Es así que, en Lima, siete de cada diez mujeres han sido víctimas; mientras que en la ciudad de Trujillo, seis de cada diez.

Según informó Andina, el MTC observó que el acoso es recurrente en Lima y se manifiesta en actos como tocamientos indebidos en un 65%; asimismo, el acoso verbal representa un 20%, y las miradas lascivas, un 11%. En tanto, en Trujillo, las expresiones obscenas, los piropos, miradas o silbidos incómodos se expresan en un 57%; mientras que los tocamientos, en un 38%.

En esa línea, el viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, expresó que estos datos contribuyen a tomar medidas contra el acoso sexual. “Es un trabajo de sensibilización para que todos nos comprometamos en esta lucha para erradicar el acoso sexual. El mensaje es no a la indiferencia, no debemos callar, todos debemos ayudar. Vamos a decirles a las víctimas que no están solas”, sostuvo.

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).