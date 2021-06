El Agustino: delincuentes liberan a perros para evitar intervención de la PNP

Un grupo de hampones intentó escaparse del equipo Terna de la Policía Nacional en el distrito de El Agustino. Los delincuentes liberaron a unos perros para que ataquen a los efectivos, dos de ellos fueron heridos.

De acuerdo con la víctima, los sujetos se bajaron de una mototaxi para robarle sus pertenencias. Este delito fue visto por el grupo de Terna, que decidió actuar al momento. “De una moto bajaron cuatro chicos, uno me agarró de la espalda y otro me quitó el celular y se fueron corriendo. Me quedé fría y apareció el grupo Terna y pudieron recuperar mi celular”, sostuvo la afectada a América Noticias.

Los efectivos policiales tuvieron que tratar de escapar de los perros y atrapar a los malhechores. Además, estos indicaron que los delincuentes son reincidentes, pues ya habían sido intervenidos por delitos similares.

Asimismo, el comandante de la PNP, César Cervantes, indicó que los “policías mimetizados, que luchan contra la delincuencia, han sido felicitados por la ciudadanía”, debido a que, pese a la situación, finalmente los capturaron. También informó que los quince efectivos fueron felicitados en una ceremonia.

El Agustino: capturan a banda criminal, pero será liberada porque víctimas no denunciaron

Hace unos días, en otra parte del distrito, las autoridades policiales capturaron a una banda criminal que se dedicaba a asaltar a las personas en horas de la madrugada. No obstante, los delincuentes serían liberados porque las víctimas no hicieron la denuncia policial.

De acuerdo con los efectivos policiales, los intervenidos son Joffre Llanos Urpe y dos menores de 17 años, que pertenecen a la banda delincuencial Las iguanas de El Agustino. Los tres se encuentran en la comisaría de Santoyo y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.