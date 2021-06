Copa Bicentenario: ocho equipos del norte buscan el título

La presente edición de la Copa Bicentenario ha traído muchas sorpresas. Desde la eliminación de los grandes del fútbol peruano Alianza Lima y Universitario de Deportes, en ese orden, a manos de clubes del ascenso, hasta la presencia de ocho equipos norteños de Liga 1 y Liga 2 pugnando por el título y, con ello, la clasificación a la Copa Sudamericana.

Liga 1 y 2

Por el lado de los equipos de Liga 2, la temprana eliminación de Juan Aurich hacía presagiar que pasarían desapercibidos y no podrían emular la hazaña de Atlético Grau en 2019. No obstante, el primer golpe lo dio Unión Comercio goleando 4-1 a Alianza Universidad de Huánuco. Carlos Stein no pudo conseguirlo ante Ayacucho FC.

El ‘batacazo’ lo dio, sin dudas, Santa Rosa ante Alianza Lima, equipo al que eliminó en tanda de penales. Bajo esta modalidad hicieron lo propio Pirata FC, Deportivo Llacuabamba y Sport Chavelines Jrs. , dejando sin opción de campeonato a Cienciano, San Martín (finalista de la Fase 1 de Liga 1) y Sport Huancayo, respectivamente.

En tanto, las oncenas norteñas de la máxima división del fútbol nacional que no tuvieron problemas para continuar en carrera fueron Alianza Atlético, Universidad César Vallejo, Universidad Técnica de Cajamarca y Carlos Mannucci.

Datos

De los 12 equipos de segunda división, solo siete mantienen sus chances intactas: Atlético Grau, Pirata FC, Santa Rosa, Unión Comercio, Deportivo Llacuabamba, Deportivo Coopsol y Sport Chavelines. De estos, cuatro conjuntos son del norte .

Haciendo una sumatoria entre Liga 1 y Liga 2, son ocho equipos del norte tentando un cupo a la próxima Copa Sudamericana:

Cuatro de La Libertad: UCV, Llacuabamba, Mannucci y Chavelines.

Dos de Piura: Alianza Atlético y Atlético Grau.

Uno de Lambayeque: Pirata FC.

Uno de Cajamarca: UTC.

Octavos de final

Estas son las llaves de esta nueva etapa de la Copa Bicentenario. Los partidos se jugarán desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de junio.