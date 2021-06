Lambayeque: redoblan vigilancia en Bosque de Pómac tras invasiones

Luego del retiro de unas 800 personas que ocuparon de forma ilegal unas 30 hectáreas de la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque), se ha redoblado la vigilancia en este sector para evitar que dichos invasores retornen y vuelvan a atentar contra este espacio protegido.

Así lo informó la jefa del Santuario Histórico Bosque de Pómac, Sirley Bernabé Orellano, en diálogo con La República. La responsable de esta área natural protegida explicó que hasta hoy permanece un grupo de policías resguardando los ingresos y salidas a esta zona. Además, detalló que se prevé la instalación de rótulos en este lugar para que se precise las acciones y sanciones si es ocupado de forma ilícita.

“El resguardo es constante gracias al apoyo que nos está dando el alto mando policial de Lambayeque. Asimismo, se va a colocar un letrero donde quede en claro que es una zona de amortiguamiento, por lo que no se puede desarrollar ninguna actividad que no sea compatible con el objeto de creación y mucho menos acciones de tala de árboles que atentan contra este ecosistema”, explicó.

Bernabé Orellano enfatizó que espera que la denuncia ambiental y penal hecha en contra de los ocupantes siga su conducto regular y se pueda castigar a quienes acabaron con varias especies de forestales en su intento de apropiarse de dicho lugar. Dejó en claro que los ciudadanos que invadieron este sector no eran personas de bajos recursos, sino que tenían otro tipo de intereses con este terreno.

“Era gente (los invasores) que tenía vehículos, como camionetas, combis y motocicletas. No ha sido gente que no tenga donde vivir. Si pensaron que podían lotizar una zona de amortiguamiento, se equivocaron (…). No pueden ocupar este lugar porque es un área protegida”, concluyó.