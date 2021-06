Elice: Movilizaciones van en contra de la salud porque promueven el contagio de COVID-19

El ministro del Interior, José Elice, resaltó que las movilizaciones no deben obstaculizar el proceso de la vacunación contra el coronavirus. Además, precisó que estas marchas van en contra de la salud, debido a que promueven el contagio.

“Las personas tienen derecho de expresarse, pero las movilizaciones van en contra de la salud, en la medida que promueven el contagio de la COVID-19″, expresó durante una conferencia de prensa donde se le entregó uniformes a la PNP.

Asimismo, reiteró que la función de la Policía Nacional es velar por las personas, por lo que es necesario que se evite la confrontación, sobre todo por la situación que atraviesa el país con la pandemia.

“Lo más importante en este momento que estamos viviendo es cuidar a las personas. (...) Lo que la Policía Nacional hace es cumplir con el objetivo de todas las personas”, agregó.

Del mismo modo, hace unos días, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, invocó a los ciudadanos a mantener las medidas de bioseguridad para no provocar una tercera ola del coronavirus.

“Invoco a los ciudadanos y ciudadanas a no realizar marchas ni concentraciones. Y menos en zonas cercanas a los centros de vacunación. Estas acciones atentan contra su propia vida y salud, y expone a todos a un contagio mayor. No jueguen en contra de la salud de todos. No provoquemos una tercera ola de la pandemia”, escribió el último sábado en su cuenta de Twitter.

