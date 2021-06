COVID-19: una sola dosis de vacuna es ineficaz contra la variante de la India

Efraín Rodríguez Valdivia

Especial para La República desde París.

Un estudio del Servicio de Salud Público de Inglaterra, realizado en mayo, señala que las personas con una sola dosis de las vacunas Pfizer o Astrazeneca desarrollan una escasa eficacia de inmunidad contra la variante de la India. Según este reporte, se necesitan dos dosis para desarrollar una protección adecuada en el organismo humano. Las personas vacunadas con una sola dosis son vulnerables ante la infección de la COVID-19.

La República contactó a Marta Cohen, patóloga británico-argentina, profesora honoraria de la Universidad de Sheffield. Según la científica, urge tomar medidas de protección y agilizar la campaña de vacunación para salvar la mayor cantidad de vidas. “Para tener una inmunidad adecuada frente al virus, la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunas con una eficacia de inmunidad del 50%. Con la primera dosis de Pfizer o Astrazeneca se logra una protección de 33%. Con las dos dosis se logra 88% en Pfizer y 60% en Astrazeneca”, detalla la experta.

Según la especialista, un ser humano debe estar vacunado con ese porcentaje en dos dosis para no presentar una infección grave e incluso morir. Si una persona con un 33% (una sola dosis) de inmunidad atrapa el virus, está a merced de la enfermedad. “La única herramienta de defensa que le queda es su sistema inmunológico natural”, advierte.

Diferencias

¿Por qué se generan estas diferencias? ¿Antes las vacunas con una sola dosis eran más eficaces frente al virus? El estudio advierte que la inmunidad de las vacunas está bajando progresivamente en función a la aparición de nuevas variantes. “La vacuna baja en eficacia incluso con las dos dosis. La de Pfizer tiene ahora una eficacia del 88% frente a la variante de la India” indica Cohen.

Por ello recomienda dos estrategias claves para mantener a raya a la enfermedad: evitar la propagación masiva y realizar una vigilancia genómica de los test realizados para detectar rápidamente los tipos de cepas circulando, en qué lugares, por cuánto tiempo y el número de enfermos afectados. Eso permitirá establecer perímetros epidemiológicos, incrementar la atención sanitaria de la primera línea, prever la necesidad de medicamentos, ejecutar una campaña de vacunación más agresiva y otras acciones.

Pero incluso los vacunados no están a salvo. Según un informe del diario inglés The Guardian publicado este fin de semana, el servicio sanitario británico ha observado con curiosidad la mortalidad de un número de pacientes vacunados en el Reino Unido. “De 42 ciudadanos fallecidos por COVID-19, 12 tenían las dos dosis de la vacuna. La mortalidad no ha aumentado, pero llamó la atención este dato”, indica Cohen.

La edad de la pandemia ha ido bajando progresivamente. Durante la tercera ola en Europa, la edad promedio de las personas hospitalizadas y fallecidas fue entre 30 y 50 años. Estos no tenían ninguna vacuna inoculada. “Los pacientes eran más resistentes al virus. Su sistema inmunológico luchaba más y estaban más días en las camas de terapia intensiva (cuidados intensivos). Esto no permitía el acceso a camas a otros pacientes y generaba problemas en los hospitales”, apunta. Esa es tal vez una explicación coherente al embalse de pacientes en el sur del Perú, especialmente en Arequipa. Según la Gerencia Regional de Salud de esa región, la edad promedio de los pacientes hospitalizados requiriendo tratamientos urgentes oscila entre los 29 a 50 años, además de mayores de 65 años. Y están ocupando las camas por un tiempo considerable.

Evitar contagios

La especialista subraya la importancia de detener los contagios masivos por una cuestión de supervivencia mundial. El constante avance de contagios en Arequipa, Tacna, Santiago de Chile, París, Nueva Delhi, Nueva York o Londres puede generar una variante que escape a todas las vacunas. Marta Cohen advierte que ya se ha encontrado la variante de Nepal y avanza en Europa. Esta resulta de una combinación de la variante sudafricana y la hindú. De momento, no se tiene ningún estudio de su comportamiento, mortalidad y nivel de contagio. “Por eso es importante detener los contagios y avanzar con la vacunación rápidamente. Se debe inocular la segunda dosis a los 21 días”.

Marta Cohen es una especialista muy reputada en el mundo científico del Reino Unido e incluso concede entrevistas de análisis de la pandemia a la cadena CNN en Español. Desde su experiencia, invoca a establecer medidas para detener los contagios y a mantener la prevención a pesar de estar vacunados con una o dos dosis. Estamos avisados.