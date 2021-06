Con información de María Pía Ponce / URPI-LR

A pesar que en el país aún nos encontramos en un etapa de descenso de la segunda ola, algunos pacientes con COVID-19 siguen en la búsqueda de cama UCI. Por ese motivo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) empezó a optar por alternativas no invasivas que ayuden a que las personas mejoren su estado sin ser intubados.

El uso de aparatos no invasivos ya han mostrado sus primeros resultados. Es el caso de la Villa Mongrut, donde 3 de cada 4 pacientes con síndrome respiratorio grave o moderado no necesitaron ingresar a cuidados intensivos .

El doctor Juan Carlos Falcón, coordinador de la Unidad de Cánula de Alto Flujo y Ventilación no Invasiva de la Villa Mongrut, explicó que para casos de personas con síndrome respiratorio moderado se utiliza una cánula para generar una presión respiratoria positiva en las vías aéreas.

“Eso quiere decir que el paciente va a respirar mejor y entonces va a evitar que tenga que ir a una cama UCI”, señaló en declaraciones a La República.

Si el paciente no mejora con la cánula antes mencionada, se le hace evaluaciones y se pasa a otro modelo de ventilación más avanzado que está destinado precisamente para casos graves.

El doctor Falcón indicó que con estos dispositivos, al no utilizar la intubación, el paciente está consciente y, por lo tanto, no se generan secuelas tan agresivas como cuando uno está en UCI. En tal sentido, la recuperación de la persona es mucho más rápida y no verá muy afectada su capacidad funcional, es decir, la forma en que come, se mueve, camina, piensa, entre otras actividades.

El médico señaló que los métodos no invasivos también son un alivio para el sistema hospitalario, ya que permite liberar otra camas UCI que pueden ser utilizadas por pacientes más graves.

“Como la unidad ya cuenta con todos los protocolos, hemos logrado que en solo siete días podamos revertir al paciente, muchos incluso en tres días. El promedio hoy es de siete días, pero con este aparato puede estar 30 días igual que con la cánula de alto flujo y el paciente puede evolucionar sin ninguna dificultad”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el uso de métodos no invasivos también son de gran ayuda ante la falta de intensivistas, ya que pueden ser manejados por médicos que no necesariamente son especialistas en UCI.

“Son dispositivos que pueden ser utilizados por un personal no tan especializado como un intensivista, que hoy tenemos escasos, y podemos capacitar a médicos generales que nos puedan ayudar. De hecho, en la Villa Mongrut tenemos médicos generales a cargo de especialistas que vemos a todos estos pacientes”, indicó.

El galeno mencionó que en los casos leves también se utilizan métodos no invasivos, como son la cánula binasal y la máscara de reservorio . Agregó que los principales hospitales de EsSalud cuentan con este tipo de aparatos.

Tercera ola

Por otro lado, el doctor Falcón instó a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con los cuidados para prevenir los contagios ante el riesgo de que ocurra una tercera ola. Lamentó que muchas personas acudan a manifestaciones sin respetar los protocolos de bioseguridad, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias.

Asimismo, recomendó a las personas acudir a los centros de salud apenas manifiesten los primeros síntomas y así se les pueda determinar un diagnóstico para brindarles tratamiento cuanto antes.

Dijo que en ocasiones reciben a personas muy jóvenes, entre 20 y 30 años, con cuadros graves de COVID-19 porque acuden 12 o más días después iniciada la enfermedad. “Llegan en estado deplorable y ya no se puede hacer nada”, advirtió.