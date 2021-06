Cercado de Lima: delincuentes asesinan a madre delante de su esposo e hija

Con información de María Pía Ponce/ URPI-LR

En Cercado de Lima, una pareja se encontraba cerca a su vivienda, cuando unos delincuentes se aproximaron a ellos y dispararon contra la mujer, delante su esposo e hija.

“Lo único que hice fue taparla a mi hija, cuando oí el disparo. Una vez que volteo, veo a mi pareja tirada. Una vecina me abre la puerta y me dijo dame a tu hija, fui al auxilio de mi pareja, ya estaba botando sangre. Y con ayuda de mis amistades, pude trasladarla al hospital, pero los doctores no me dieron posibilidades de que viva”, comentó Gian Carlo Sandoval, padre de la menor y esposo de la víctima, al La República.

Asimismo, la víctima responde al nombre de Christina Chávez y el impacto de bala impactó el cráneo, lo que desencadeno su deceso. Ella era estudiante de administración, además de que llevaba cursos de ingles.

Los familiares expresaron que sospechan que el crimen habría surgido por una confusión o una pelea entre pandillas, dado que no se explican el motivo del acto. Según comentaron, no tenían problemas con nadie. Además, una cámara de seguridad de la zona registró los últimos momentos de vida de Christina y el instante en que estos delincuentes dispararon contra ella. Estas evidencias ya fueron llevadas de la DIRINCRI al área de homicidios para que continúen con la investigación.

“Hay rumores de que han sido personas de quienes la Policía ya tiene su nombre. No es fácil pasar por lo que estoy pasando. Solo espero que haya justicia”, indicó.