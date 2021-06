Ate: mujer ebria choca su vehículo con una mototaxi y gestante queda grave

Una mujer, aparentemente en estado de ebriedad, fue protagonista de un accidente de tránsito en el asentamiento humano Tupac Amaru, en el distrito de Ate Vitarte. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que chocó su auto contra la parte trasera de una mototaxi y dejó grave a una gestante que se encontraba dentro del vehículo.

Jackeline Asto, quien tiene seis meses de embarazo, no recuerda qué sucedió en el momento del accidente, pues se desmayó. Agregó que terminó con la pierna fracturada y contó que siente molestias en su vientre desde el día en que ocurrió el hecho.

“Desde el choque solo tengo dolores en mi barriga, (el bebé) se mueve mucho y no sé si será normal. En el hospital me han dicho que el bebé está bien, pero no estoy tranquila por estos dolores”, declaró a Panamericana Televisión.

La mototaxi se encontraba estacionada en la puerta de una avícola. Tras el impacto, el pequeño vehículo chocó contra una vivienda y la parte trasera quedó totalmente destrozada.

Según la joven gestante, la mujer que manejaba el carro perdió el control del mismo tras estar bajo los efectos del alcohol. También, detalló que estaría en libertad y que pagó la multa para sacar su vehículo del depósito.

La familia de Jackeline Asto pide ayuda legal debido a que la mototaxi aún no se ha terminado de pagar y ha quedado totalmente inutilizable.

