Arequipa: Gerencia de Transporte retomó este lunes atención presencial

Desde este lunes 14 de junio, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, retomó la atención presencial para los cientos de usuarios que deseen realizar trámites en esta entidad.

A pesar de que la atención ahora se da con previas citas, decenas de conductores insistieron en formar largas colas para ser atendidos durante el día.

Trabajadores de la gerencia, con apoyo de la Policía Nacional, tuvieron que persuadirlos para que se retiren del lugar y programen una cita a través de la página web de la Gerencia de Transportes.

En declaraciones a los medios de comunicación, el gerente de esta área, Luiggi Mendoza, señaló que, en promedio, atienden a más de 450 personas por día. Cada hora se reciben aproximadamente a 50 personas para respetar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

“Es inevitable para nosotros que haya personas afuera formando colas. No vengan si no tienen una cita, no se expongan al contagio (de COVID-19) de manera innecesaria”, se dirigió Mendoza a los usuarios.

