Amplían inscripción para Beca Generación del Bicentenario

Con la finalidad de que más profesionales peruanos participen por una de las 150 becas para estudiar maestrías o doctorados en las mejores universidades del mundo, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación decidió ampliar el plazo de postulación de Beca Generación del Bicentenario.

Según la institución, los jóvenes interesados podrán inscribirse hasta las 5.30 p. m. del viernes 18 de junio , plazo en el que deberán reunir todos los documentos requeridos.

“Con esta ampliación, se brinda mayor oportunidad a que los postulantes reúnan todos los requisitos solicitados para postular en el concurso, como contar con la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible”, dijo el vocero de la entidad a Andina.

Los centros de estudios que recibirán a los peruanos que apliquen son los siguientes: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, entre otros. Asimismo, aseguró que se cumple con brindar diferentes costos para el beneficiario.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la Beca Generación del Bicentenario?

Los postulantes deben tener la nacionalidad peruana y haber culminado la carrera (pregrado). Otro dato importante que deben tener la carta de aceptación definitiva de una universidad extranjera elegible y que el ingreso de la familia no tiene que superar los 6.510 soles mensuales.

Como requisito indispensable también resalta el acreditar un alto rendimiento académico en los estudios de pregrado o posgrado (promedio final), mínimo figurar en el tercio superior. Asimismo, no tener deudas superiores a siete remuneraciones mínima vitales (S/ 6.510). Para otros requisitos específicos, entra AQUÍ.

Consulta más de las becas

La postulación es virtual y completamente gratis, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario. La beca financiará solo programas académicos con inicio de estudios entre el 22 de abril de 2021 (fecha de publicación de bases) hasta el 31 de diciembre de 2022.