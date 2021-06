Omar Candia: Mañana declaramos cuarentena absoluta en Arequipa y nadie va a cumplir

Pese a que la infraestructura médica aumentó en 580%, Arequipa y sus hospitales colapsaron. Sin embargo, en una pandemia, reconoce Candia, además de la respuesta hospitalaria, es clave la estrategia comunitaria, el comportamiento de la población. Ahí se fracasó. El alcalde considera que una cuarentena no solucionará nada por la vulnerabilidad económica de los sectores informales. Añade que las fuerzas del orden, son insuficientes.

El decano del Colegio Médico (Javier Gutiérrez) está molesto porque siente que las autoridades no quieren la cuarentena para no perder su popularidad. Y ese es el único camino para cortar los contagios y muertes.

Yo no sé si es popular. Ese no debe ser el criterio. Pero también se deben sincerar nuestros datos.

Pero lo dicen los médicos.

Para los que son asalariados es fácil hablar de una cuarentena absoluta. Lamentablemente, el 75% de nuestra economía vive del día a día. Si es producto del consenso, en buena hora, pero tiene que ir acompañado del rol tutelar del Estado. Para el que vive del día a día, tiene que haber el apoyo de los bonos, de lo contrario no va a funcionar. Uno va al Cono Norte y vas a encontrar que no hay estado de emergencia ni toque de queda. Vas un domingo y están jugando fútbol.

Las autoridades no hacen cumplir las restricciones.

No tienen la capacidad. La Policía lo ha dicho. Con la campaña política ha sido bien difícil.

Pero sería bueno que Ud. y el general de la PNP hagan una autocrítica. Los médicos también advirtieron: debate presidencial en Arequipa no. Y usted fue uno de los más entusiastas con el evento.

Pedí que el debate presidencial sea en estado de emergencia y fue considerado por la Presidencia del Consejo de Ministros (...) Todas las cartas que envié al presidente Sagasti fueron atendidas.

Solicitó dos días de inmovilización social que no funcionaron.

El domingo se ha cumplido.

Pero el sábado fue terrible. Los seguidores de ambos candidatos hicieron diversas manifestaciones.

Uno puede colegir que si hablan de una cuarentena absoluta, será bien difícil que la cumplan y no se tiene la cantidad de policías.

Pero los médicos están bien molestos con usted. Siente que prioriza el asunto económico sobre la salud.

Yo más bien he hablado de equilibrios dialécticos, yo no he dicho que la economía está sobre la salud.

Pero me está diciendo que hay 75% de informalidad.

He dicho si hay la necesidad y es producto del consenso, en buena hora. No es que en la reunión me haya parado para objetar la cuarentena. Hay que leer la realidad, no hay que engañarnos. Mañana declaramos cuarentena absoluta y nadie va a cumplir, porque la economía de la gente de escasos recursos no da para más. Y la PNP no tiene la capacidad ni los efectivos para estar en todas partes de la región.

Pero cuarentenas se aplican en muchos países, por ejemplo en Santiago de Chile, a pesar que tiene una vacunación del 50%.

Claro, pero tienen una economía formal.

¿Pero no siente que se les ha ido la mano en fiscalizar los aforos de mercados, transportes?

En transportes hemos hecho el mayor de los esfuerzos (...). Los choferes y cobradores tienen baja tasa de mortalidad y de infección. Esto me permite colegir que el transporte no es el problema. Esta semana incorporamos 100 fiscalizadores,impusimos 1200 sanciones en una semana, Los pasajeros han agredido a los fiscalizadores (no les gusta el control) .

Pero no sabemos si los afectados son los pasajeros.

Mis choferes y cobradores tienen tasa de mortalidad baja y ojo, no están vacunados. Y en el tema de comercio, el mayor control es en el centro.

Pero si revisamos las estadísticas, Cerro Colorado, Bustamante y el Cercado, son los distritos con mayor tasa de infección.

En el Cercado es lógico, tenemos 10 mil viajes por hora, todo el mundo va al Cercado. Es lógico que tenga una alta tasa de infección. Yo no me cierro a una cuarentena total, pero siento que debe ser la última razón. En la reunión de hoy (ayer) se ha propuesto, el ministro Federico Tenorio ha dicho que lo evaluarán. La última palabra la tiene la PCM.❖