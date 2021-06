Chorrillos: cachorros buscan una familia que los pueda proteger

A inicios del mes de junio del 2021, Rosario Arroyo se enteró que dos pequeños cachorros necesitaban auxilio. Pese a no tener mucho espacio en su casa, decidió socorrerlos y ayudarlos a conseguir un hogar.

“Su anterior dueño los iba a dormir si nadie los quería. Me pasaron la voz y no dudé en traerlos a mi casa”, confesó a La República. De la madre no sabe nada, solo tiene conocimiento que estos dos hermanitos eran los últimos de su camada y nadie los adoptaba.

Se trata de un macho y una hembra de aproximadamente un mes, mestizos de raza grande. Desde principios de junio están en una casa en Los Huertos de Villa, en el distrito de Chorrillos. Sin embargo, no pueden quedarse mucho tiempo.

“A veces pienso en quedármelos, pero ya tengo a una perrita y mi familia y yo no nos podríamos dar abasto con tres perros. Por eso sigo con mi plan de encontrarles hogar” agrega la residente del distrito limeño.

Arroyo confesó que los canes han experimentado un cambio desde que están en su casa. “No eran sociables, parecía que su anterior dueño les pegaba. Ahora están muy distintos a cómo llegaron, son muy activos y comen mucho ”.

También resaltó la inteligencia de este par. “Ellos me siguen a donde voy. Han aprendido a sentarse cuando les voy a dar de comer”, puntualizó a la vez que señala que ya se encuentran desparasitados.

Si usted puede adoptar a uno de estos ‘amigos de cuatro patas’, o sabe de alguien que pueda darles refugio, por favor, comuníquese con Rosario Arroyo al 977 696 127.